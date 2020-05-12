ЗНО в Україні здаватимуть з 25 червня по 17 липня - Міносвіти

Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться з 25 червня до 17 липня, повідомила очільниця Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій в ефірі телеканалу "Україна 24".

Пробне тестування відбудеться з 15 по 17 червня.

Зараз працюють над алгоритмом проведення тестувань, його невдовзі мають схвалити державний санітарний лікар.

Попри те, що вступна кампанія до ВНЗ почнеться пізніше через коронавірус, правила вступу не змінились, додає Мандзій.

Міносвіти змінило терміни проведення вступної кампанії 2020 і подачі документів через епідемію коронавірусу. Усі дати зміщено на серпень. За матеріалами http://www.the-village.com.ua