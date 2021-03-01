1 березня, 16:40У МОЗ пояснили, чому частину вакцин від COVID-19 викидають

Українським медикам доводиться утилізувати частину вакцини від COVID-19, яку минулого тижня Україна отримала від індійського виробника. Про це повідомляє APnews з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"Це світова практика, Україна не є першою. У зв'язку з тим, що в одному флаконі 10 доз, то зрозуміло, що кількість людей повинна бути кратна 10. На першому етапі ми проводимо вакцинацію мобільними бригадами", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, бригада медиків бере ту кількість доз, яка необхідно за кількістю тих, хто записався.

"Але це життя. Хтось не прийшов, у когось якісь свої обставини. Є дози, які не використані саме для тих медичних працівників", - пояснив міністр. За матеріалами APnews.