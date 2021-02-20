Увечері 20 лютого, у День пам'яті героїв Небесної сотні, у Києві запалили інсталяцію Промені гідності.

Про це повідомляє "Апостроф". Промені символізують душі загиблих у 2014 році учасників Революції гідності. Уперше проєкт презентували до першої річниці розстрілів на Майдані. Тоді лазерні промені світили з вулиць Інститутської, Михайла Грушевського, з Майдану Незалежності - з тих місць, де загинули герої Небесної сотні, повідомили на сторінці заходу у Facebook.