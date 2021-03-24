24 березня - Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Тема дня у 2021 році: "Годинник цокає"

За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, у всьому світі, 24 березня відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом.

Тема Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом 2021 року: "Годинник цокає". Це гасло передає відчуття того, що у світу не вистачає часу, щоб виконати зобов'язання щодо викорінення туберкульозу, які взяли на себе світові лідери, повідомляє пресслужба ЛОДА.

Історія цієї пам'ятної дати започаткована 1993 року, коли рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я туберкульоз був визнаний глобальною надзвичайною ситуацією, а день відкриття німецьким лікарем і бактеріологом Робертом Кохом збудника туберкульозу (24 березня 1882 року) проголошений Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом.

Основними симптомами, що дозволяють запідозрити туберкульоз, є: кашель, підвищена (зокрема, субфебрильна) температура, нічна пітливість, погіршення самопочуття, втрата ваги без інших видимих причин. За умови виявлення цих ознак слід провести рентгенологічне обстеження або провести дворазове дослідження мокротиння.

На базі Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру функціонує лабораторія ІІІ рівня, яка є однією з кращих в Україні. Завдяки сучасному обладнанню діагноз туберкульозу можна встановити протягом 5 годин. Швидка лабораторна діагностика дає змогу значно скоротити тривалість лікування хворого.

Довідково:

За даними Центру легеневого здоров'я, за минулий рік в області було виявлено 1098 хворих на всі форми туберкульозу, з них на туберкульоз легень - 779, хіміорезистентного туберкульозу - 210 випадків. Смертність від туберкульозу у 2020 році зменшилась - 153 проти 223 осіб у 2019.

На Львівщині минулого року у дітей віком 0-17 років було виявлено 17 випадків захворювання на туберкульоз, з них 11 випадків - у дітей віком до 14 років та 6 випадків - у підлітків.

Leopolis.news