31 жовтня Україна перейде на зимовий час

Перехід на зимовий час в Україні традиційно відбудеться в останню неділю жовтня. Перевести годинник потрібно буде у ніч з 30-го на 31-е число на одну годину назад. Це слід зробити о 4 ранку.

В Україні переведення годинників, тобто перехід на "літній" чи "зимовий" час, відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року No 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Одночасно з Україною на зимовий час перейдуть ще понад 70 країн.