С понедельника, 5 апреля, в Киеве ужесточается локдаун. Для проезда в общественном транспорте нужен спецпропуск.

Как известно, строгий карантин в столице ввели с 20 марта и он должен был действовать до 9 апреля. Однако из-за того, что в Киеве ежедневно подтверждают более тысячи новых случаев заболевания COVID-19, городские власти анонсировали еще более жесткие ограничения.

Локдаун продлится с 00:00 5 апреля до 16 апреля. Смягчение ограничений возможно раньше установленного срока, если Киев выйдет из "красной" зоны.

Как сообщили в КГГА, с понедельника метрополитен, наземный коммунальный и частный транспорт Киева работает в режиме спецперевозок. Для проезда пассажирам необходимо иметь при себе пропуск, удостоверение личности и маску.

Спецпропуск будут выдавать работникам предприятий, выполняющим критически важные функции (медработники, спасатели, военнослужащие, работники госструктур, ЖКХ, социальной сферы, транспорта, торговли).

Также закрыты детские сады, а все школьники перешли на дистанционное обучение.