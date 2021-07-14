547 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 липня 2021 року. Зокрема, захворіли 34 дитини та 23 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано - 409 осіб;

летальних випадків - 25;

одужало - 797 осіб;

здійснено тестувань за добу - 43 649 (зокрема методом ПЛР - 18 572, методом ІФА - 8 105);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 16 972.

За весь час пандемії в Україні

захворіло - 2 242 245 осіб;

одужало - 2 179 076 осіб;

летальних випадків - 52 665;

проведено ПЛР-тестувань - 11 082 234.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.