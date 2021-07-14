547 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні
547 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 липня 2021 року. Зокрема, захворіли 34 дитини та 23 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано - 409 осіб;
летальних випадків - 25;
одужало - 797 осіб;
здійснено тестувань за добу - 43 649 (зокрема методом ПЛР - 18 572, методом ІФА - 8 105);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 16 972.
За весь час пандемії в Україні
захворіло - 2 242 245 осіб;
одужало - 2 179 076 осіб;
летальних випадків - 52 665;
проведено ПЛР-тестувань - 11 082 234.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.