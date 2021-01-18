Адаптивний карантин продовжать до квітня, - Шмигаль

Кабінет міністрів має намір продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 березня. При цьому посилений карантин після 24 січня продовжувати не будуть.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

Станом на зараз поточний карантин запроваджений до кінця лютого.

"Швидше за все, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла", - пояснив Шмигаль і додав, що "карантин дуже довго триватиме цього року".

"Європа палає, ми відкриті для Європи, ми відкриті всередині держави, тому підстав для зняття карантину немає. Не потрібно передчасно тішити себе ілюзіями. Я впевнений, що карантин дуже довго триватиме цього року. А ось яким саме він буде, це вже інший питання", - підкреслив прем'єр-міністр.

В Україні ситуація з коронавірусом залишається напруженою. Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що уряд вважає необхідними нинішні карантинні заходи через високий рівень захворюваності. За матеріалами РБК-Україна.