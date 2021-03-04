Адаптивний карантин в Україні: з'явився новий розподіл областей за зонами

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений карантинний список регіонів. У "червоній" зоні залишаються три області, ще дев'ять - у "помаранчевій".

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, станом на 4 березня в "червоній" зоні знаходяться Житомирська, Івано- Франківська та Чернівецька області. "Помаранчевими" є Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області.

Решта 13 регіонів - "жовті": Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

При цьому в більшості регіонів продовжується зростання госпіталізацій. Найбільш проблемна ситуація за цим показником спостерігається в Івано- Франківській (цей показник становить 140,5 на 100 тисяч населення при нормі 60), Вінниччини (103,4), Чернівецькій (93,7), Закарпатській (90,8), Житомирській (79,2) та Миколаївській (65,7) областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували ріст захворюваності COVID- 19 - підтвердили понад 10 тисяч нових випадків. за матеріалами РБК-Україна.