Адвокати просять перевести Стерненка у Київ: в Одеському СІЗО є загроза життю

Адвокат Стерненка Масі Найєм подав відповідну заяву до керівника Одеського СІЗО Сергія Чишкали.

Про це повідомляє юридична компанія "Міллер" на своїй Facebook-сторінці.

"Як неодноразово зазначалося, за нападом на українського активіста Сергія Стерненка стояли представники правоохоронних органів міста Одеси. Саме тому перебування Сергія в Одеському СІЗО, куди його доправили після оголошення вироку, несе реальну загрозу його життю та здоров'ю", - йдеться у заяві адвокатів.

Керівник Одеського СІЗО Сергій Чишкала, відповідно до закону, має на розгляд заяви три дні. Також таке право гарантоване наказом Міністерства юстиції України від 25.04.2017 No 1408/5.

Відомо також, що аналогічні заяви про переведення Сергія Стерненка до Києва направлять народні депутати України Соломія Бобровська, Гео Лерос, Дмитро Гурін, Ігор Василів, Дмитро Наталуха, Вікторія Сюмар та Єгор Чернєв.

Нагадаємо, у Приморському районному суді Одеси сьогодні, 23 лютого, розглядалася справа щодо викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича у 2015 році. Суд визнав екс-лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка винним та виніс йому вирок - позбавлення Стерненка волі на 7 років та 3 місяці з конфіскацією половини майна. Сергій Стерненко своєї провини не визнає. Захист готує апеляцію.

У соцмережах після цього з'явилась інформація, що вирок Стерненку оголосив суддя Віктор Попревич, який начебто біля свого будинку в Донецьку близько 10 років тому встановив бюсти Леніна і Сталіна.

Зазначимо, що сьогодні у низці українських міст відбудуться акції протесту на підтримку Сергія Стерненка. У Києві акція розпочнеться на Банковій о 20:00.

Нагадаємо, адвокат Сергія Стерненка Масі Найєм назвав порушення, які допустив одеський суд під час оголошення вироку. За матеріалами Kyiv Media