Антивакцинатори на мітингу в Києві тримали плакати з QR-кодами сайту "Єдиної Росії"

У середу, 24 листопада, у центрі Києва біля Верховної Ради кілька сотень людей вийшли на протест проти вакцинації від COVID-19 і з вимогою скасувати карантинні обмеження

Про це повідомляє Еспресо.TV.

При цьому антивакцинатори принесли на акцію плакати із QR-кодами, які ведуть на сайт кремлівської партії "Єдина Росія"

"Люди з плакатами і українськими прапорами виступають проти QR-кодів, бо вони не є тваринами. Я не знаю хто друкував ті плакати. Але якщо просканувати коди, то вас заведе на сайт Єдиної Росії. І це не жарт", - написав у Facebook користувач Остап Говда.

У коментарях під його дописом інші користувачі додали скріншоти із підтвердженням.

Також учасники протести тримали плакати з гаслами "Ні чипізації", "Світова змова сил зла проти Бога і людства", "Стоп геноцид" і "Свободу Остапу Стахіву".

Акція протесту антивакцинаторів розпочалась о 10:00. Учасники заявили, що вийшли на підтримку лідера руху антивакцинаторів Остапа Стахіва, якого взяли під варту за звинуваченням у держзраді. Учасники акції зібрались під Верховною Радою та запланували ходу до Офісу президента.