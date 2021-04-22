Апеляційний адмінсуд визнав законним перейменування проспекту Бандери в Києві

Шостий апеляційний адмінсуд визнав законним перейменування проспекту Степана Бандери та чотирьох інших столичних вулиць.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці адвокат В'ячеслав Якубенко, який у цій справі представляв інтереси Українського інституту національної пам'яті.

"Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери (та чотирьох інших столичних вулиць).", - написав Якубенко.

За словами адвоката, Шостий апеляційний адмінсуд повністю задовольнив позовні вимоги і скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування вулиць.

Відповідно до рішення Апеляційного суду, визнано законним рішення Київради від 7 липня 2016 року No559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві", яким було перейменовано:

- вулицю Баумана - на вулицю Януша Корчака;

- вулицю Кутузова - на вулицю Генерала Алмазова;

- вулицю Суворова - на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

- провулок Кутузова - на провулок Євгена Гуцала;

- проспект Московський - на проспект Степана Бандери.

28 січня 2021 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував рішення Київської міської ради від 2016 року про перейменування вулиць, проспектів, провулків у столиці.

Позивачем у справі була громадська спілка "Громадський контроль та порядок".

5 червня 2019 року Окружний адмінсуд Києва вже скасовував рішення про перейменування Московського проспекту і проспекту Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

У відповідь на апеляцію, подану Українським інститутом національної пам'яті, Київською міською радою та Всеукраїнським об'єднанням "Свобода", Шостий апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Київської міської ради про перейменування цих проспектів.