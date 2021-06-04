Авіакатастрофа МАУ: Іран готовий виплатити родинам загиблих по $150 тисяч

Іранська сторона під час третього раунду перемовин у Києві заявила про готовність виплатити родинам загиблих унаслідок катастрофи літака МАУ українців по $150 тис. компенсації.

Про це повідомило посольство Ірану в Україні.

Зазначається, що після доповіді іранської сторони про кримінальне провадження та вжиті заходи відносно висунення звинувачень підозрюваним особам, українська сторона підтвердила юрисдикцію правоохоронних та судових органів Ірану в розслідуванні даної справи.

Іранська делегація також повідомила про реєстрацію позовів родичів 103 загиблих до судових органів Ірану. Низка позивачів - іноземні громадяни.

"Іранська делегація повідомила про свою готовність до виплати компенсацій українським родинам загиблих у катастрофі в розмірі 150 тис. дол. за кожного загиблого, згідно з Постановою Уряду ІР Іран, та звернулася до української делегації з проханням довести цю інформацію до відома родичів загиблих українців", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив у коментарі LB.ua спікер міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, сума компенсацій має стати результатом домовленості урядів всіх держав, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а не одностороннім рішенням.

"Кінцевою метою зусиль України та інших постраждалих держав мають стати забезпечення справедливості стосовно жертв трагедії українського літака рейсу PS752 та їхніх родичів і неповторення подібного злочину в майбутньому. Безумовно, питання виплати компенсацій - важливий елемент цього процесу. Водночас, йому мають передувати встановлення всіх обставин збиття Іраном літака та притягнення винних до відповідальності. Лише після цього можна говорити про розмір грошових виплат", - сказав він.

Ніколенко додав, що в МЗС очікують від Ірану добросовісного виконання домовленостей, досягнутих в рамках третього раунду консультацій 2-3 червня в Києві, а також попередніх двох раундів. За матеріалами LB.ua