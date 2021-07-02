Авіарейси між Кривим Рогом і Києвом здійснюватимуться 5 разів на тиждень

Авіарейси між Кривим Рогом і Києвом, які зараз здійснюються три рази на тиждень, з 5 липня відбуватимуться кожного буднього дня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровскьої обласної держадміністрації.

"За графіком, з 5 липня літаки прямуватимуть з київського "Борисполя" до Кривого Рогу щодня з понеділка по п'ятницю. Виліт - о 20:35. Раніше курсували тричі на тиждень. Збільшать до п'яти й рейси Кривий Ріг - Київ. Літаки підійматимуться в небо у будні о 07:35", - йдеться у повідомленні.

За словами голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, менш ніж за чотири тижні авіакомпанія Windrose Airlines здійснила між Києвом та Кривим Рогом 16 рейсів. Транспортними послугами скористалися понад 700 пасажирів.

"Промислова столиця України тепер має авіасполучення з державною столицею. Людям доступний комфортний та швидкий транспорт. Переліт Кривий Ріг - Київ займає менш як годину", - наголосив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Як зазначили в ОДА, новим маршрутом курсує авіалайнер Embraer ERJ-145. В майбутньому компанія планує здійснювати перельоти літаками ATR-72-600, розробленими спеціально для регіональних рейсів.

Українська авіакомпанія Windrose Airlines у червні запустила регулярні авіарейси з Києва до трьох міст: Ужгорода, Чернівців, Кривого Рогу. Всього на карті польотів перевізника 12 точок. Зокрема, Київ, Львів, Івано- Франківськ, Харків, Дніпро, Одеса, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв. За матеріалами Укрінформ.