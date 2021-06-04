Батько Протасевича про інтерв'ю сина: Усе, що говорить Роман - він говорить не сам

Інтерв'ю білоруського журналіста, ексголовного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича держканалу ОНТ, у якому він визнав провину у справі про заклики до протестів у Білорусі, було зроблено під тиском. Таку думку в ефірі російського телеканала "Дождь" 3 червня висловив батько Романа - Дмитро Протасевич.

За його словами, на людей у білоруському СІЗО КДБ скоює фізичний та психологічний тиск, тому вони "дуже швидко дають свідчення".

"Знаючи нашого сина, ми можемо сказати, що все, що говорить Роман, він говорить не сам. Ви подивіться на його першу реакцію на самому початку ролика, і навіть у процесі всього ролика дуже видно, що у нього йде внутрішня боротьба між тим, що він повинен сказати, і тим, що він не хоче говорити. Йому дуже важко це говорити, але я впевнений, що його змусили, впевнений, що його залякували", - сказав Протасевич-старший.

На його думку, Романа, крім тортур і психологічного тиску, можуть шантажувати "погрозою життю" або тим, що в сусідній камері може сидіти його дівчина Софія Сапега.

"Режисери добре працюють, добре показують, але вірити в цей фільм не можна абсолютно", - підкреслив Дмитро Протасевич.

Він додав, що близькі Романа робитимуть усе, щоб до нього насамперед допустили адвоката. Він мав бути в Романа починаючи з понеділка, але "адвоката без видимих причин не допускають", розповів Дмитро Протасевич.

"До нього досі не пускають лікарів, і ми не можемо оцінити його реальний стан... Нашому синові, ми впевнені, потрібен постійний медичний нагляд... Ми не знаємо, які методи впливу на нього здійснюють", - резюмував батько Романа.

*** Роман Протасевич 3 червня в ефірі державного білоруського телеканала ОНТ визнав, що був одним із тих людей, які опублікували заклики вийти на вулицю 9 серпня минулого року після оголошення результатів виборів президента країни. "Щойно мені надали документи, висунули обвинувачення, я одразу визнав провину за ст. 342 Кримінального кодексу [Республіки Білорусь], це організація масових несанкціонованих акцій. Я не пам'ятаю там у подробицях, але якось так", - зауважував він. За словами Протасевича, він усвідомлював, що його заклики до білорусів мітингувати "стали наслідком того, що на вулиці почалися неконтрольовані заворушення".

Під час інтерв'ю ОНТ Протасевич заявив, що "більше не хоче лізти в політику", і розплакався. На його руках було видно сліди травм.

За даними білоруських ЗМІ, Протасевичу інкримінують три статті Кримінального кодексу Білорусі з максимальною санкцією до 15 років. За матеріалами Гордон.