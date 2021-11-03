Біля Ради мітингують "антивакцинатори", перекрили декілька вулиць

Під будівлею Верховної Ради проходить акція противників вакцинації від COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, на акцію зібралось більше тисячі мітингарів.

За їх словами, люди приїхали відстоювати свої права з різних регіонів України.

Учасники акції перекрили в урядовому кварталі вулицю Грушевського та Шовковичну. Їх основні вимоги - скасування карантинних правил, заборона примусової медицини та забезпечення прав людей.

Вони скандують: "Ні - медичному терору" і тримають в руках прапори з надписами "Права людини" та плакати "Скажи "Ні" обов'язковій вакцинації", "Руки геть від наших дітей", "МОЗ. Фармація".

За ситуацією в урядовому кварталі стежить поліція. На вулиці Садовій та на площі Конституції перед ВР зосереджена велика кількість представників Нацгвардії.

За винятком невеликих перепалок з поліцією, ситуація наразі спокійна. За матеріалами Укрінформ.