Біля траси Одеса - Київ виявили схрон з гранатометами та боєприпасами

Правоохоронці знайшли неподалік Одеси схрон з гранатометами, іншою зброєю і боєприпасами.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ НП в області, передає Укрінформ.

"Правоохоронці виявили схрон зі зброєю та боєприпасами: ящик із забороненими предметами знайшли біля Клеверного мосту співробітники відділення поліції No2 Одеського райуправління No2 і Служби безпеки України. На місце події викликали працівників управління вибухотехнічної служби обласної поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед вилученого - три гранати та сім корпусів від них, запал УЗД, два протитанкових гранатомети і понад 400 патронів різного калібру.

Правоохоронці направили арсенал на експертизу, а відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами внесли до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють походження предметів та осіб, які причетні до їх зберігання.

Відповідно до чинного законодавства, подібні дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.