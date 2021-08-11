Брат Єрмака виграв суд у нардепа Лероса про захист честі

Київський апеляційний суд у середу, 11 серпня, задовольнив позов брата глави Офісу президента - Андрія Єрмака - Дениса - до нардепа Гео Лероса про захист честі, гідності й ділової репутації, водночас скасував рішення Печерського райсуду Києва від 31 травня. Про це повідомляє Інтерфакс - Україна.

"Суд визнав недостовірною інформацію і такою, що порочить честь, гідність і ділову репутацію Єрмака Д.Б., поширену на офіційній сторінці Народний депутат України Лерос Гео в Fаcebook, а саме: "Відеодокази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму в правоохоронні структури й оборонку (привіт з РФ), ну і звісно, заробіток на державі", - йдеться в повідомленні.

Суд зобов'язав Лероса спростувати інформацію, яку він поширив про Дениса Єрмака, коли розмістив у Fаcebook таке повідомлення: "Поширена мною інформації про те, що Денис Єрмак на замовлення або з інших причин виконує корупційні діяння щодо "продажу" державних посад, є недостовірною і не відповідає дійсності".

Нагадаємо, навесні Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на Дениса Єрмака, проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Андрій Єрмак назвав звинувачення Лероса брехнею. За матеріалами Корреспондент.net