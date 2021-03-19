Британський штам коронавірусу вже по всій Україні, нас чекає напружена ситуація - Степанов

Степанов нагадав, що британський штам втричі заразніший

Випадки зараження британським штамом коронавірусу виявили в Києві, Харкові, Дніпрі та Львові.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 19 березня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми прогнозували зростання хвилі хворих COVID-19 в березні і, як наслідок, кількості госпіталізованих... Крім реєстрації британського штаму в Івано- Франківській області, прийшли дані від нашого Інституту епідеміології, - він виявлений в Києві, Дніпрі, Львові та Харкові. Британський штам є по всій країні", - наголосив міністр.

При цьому Степанов нагадав, що британський штам втричі заразніший, тому "нас чекає досить напружена ситуація із захворюваністю".

Відзначимо, що ще три дні тому Центр громадського здоров'я повідомляв, що британський штам був зафіксований тільки в Закарпатській та Вінницькій областях.

Так само раніше стало відомо, що Рада національної безпеки й оборони найближчим часом проведе спеціальне засідання щодо локдауну в Україні За матеріалами ZN.ua