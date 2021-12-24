Бустерна доза CoronaVac не гарантує захисту від Омікрону

Учені Гонконгу опублікували дослідження, в якому йдеться, що три дози вакцини CoronaVac від COVID-19, яку виробляє китайська компанія Sinovac, не продукують достатню кількість антитіл для боротьби з Омікроном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що дослідження проводили вчені з Гонконзького університету та Китайського університету Гонконгу за фінансування уряду країни. У звіті, який опублікували за результатами дослідження, йдеться, що вакцина від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech є набагато ефективнішою для боротьби з Омікроном.

ЗМІ відзначає, що раніше компанії Pfizer/BioNTech заявляли, що три дози їхньої вакцини здатні нейтралізувати новий варіант коронавірусу.

Зазначається, що вакцина CoronaVac виробництва компанії Sinovac є однією з двох найпоширеніших у Китаї вакцин, а також найбільшою за кількістю доз на експорт. На другому місці в КНР – вакцина державної компанії Sinopharm. У Гонконзі натомість населення має доступ до вакцини Pfizer-BioNTech, зокрема, підлітків віком 12-17 років вакцинують лише цим препаратом.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус заявив, що Китай має поділитися інформацією про походження вірусу SARS-CoV-2 зі світовою спільнотою.

У світі, станом на ранок 23 грудня, зафіксовано понад 277,5 млн випадків зараження коронавірусом, зокрема 5 393 374 летальних, одужали 248 606 198 осіб.