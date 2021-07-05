Через Atlas Weekend київське метро цього тижня кілька днів працюватиме на годину довше

У ніч з вівторка 6 липня на середу 7 липня та з п'ятниці 9 липня на суботу 10 липня метро у Києві працюватиме на 1 годину довше. Про це повідомляє пресслужба київського метрополітену.

Причиною продовження роботи стало проведення у Києві музичного фестивалю Atlas Weekend.

"Зауважимо, що на час заходу з 5 по 11 липня можливе обмеження (НЕ ЗАКРИТТЯ) на вхід станції "Виставковий центр" після завершення фестивалю. Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій" - йдеться у повідомленні.

В столичному метрополітені перепрошують пасажирів за тимчасові незручності.

Також на весь період проведення фестивалю - 6, 7, 8 та 9 липня - на одну годину подовжено роботу тролейбусів NoNo11, 12, 43, 45 та автобусів No56.