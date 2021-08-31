Через негоду в Україні знеструмлено 229 населених пунктів

В Україні на ранок вівторка, 31 серпня, через дощі, грози та пориви вітру спрацювали системи автоматичного захисту у 3 областях.

"Станом на 7 год. 31 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 229 населених пунктів у 3 областях (Київська - 130, Чернігівська - 92 та Кіровоградська -7), - повідомили у ДСНС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, вчора через дощі, грози та пориви вітру було знеструмлено 126 населених пунктів.