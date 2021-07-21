Через негоду запізнюються низка потягів: перелік

Час затримки складає від пів години до майже 3 годин.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

No 126 Київ - Костянтинівка (на 2 години 45 хвилин); No 19 Київ - Попасна (на 30 хвилин).

No 137 Лисичанськ - Хмельницький (затримується на 2 години 40 хвилин);

No 282 Хмельницький - Генічеськ (на 2 години);

No 15 Харків - Рахів (на 2 години);

No 87 Новоолексіївка - Ковель (на 1 годину 10 хвилин);

No 188 Ковель - Миколаїв (на 1 годину);

No 232 Генічеськ - Івано-Франківськ (на 1 годину);

Окрім цього, із запізненням прямують приміські поїзди No 6362/6722/6354 Гребінка - Огульці (через Ромодан та Полтаву) - на 36 хвилин та No 6724 Ромодан - Полтава (на 30 хвилин).

За матеріалами Kyiv Media