Через штам Дельта: в Україні залишаться обов'язковими карантинні обмеження

В Україні необхідно збільшити кількість тестувань на Covid-19 через активне поширення штаму Дельта у Європі. Основні карантинні обмеження, а саме масковий режим, дезінфекція, дистанція та інші заходи, залишаються чинними.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради в Офісі президента.

- Масковий режим, соціальне дистанціювання та дезінфекція надалі залишатимуться обов'язковими, щоб не допустити подальшого зростання захворюваності, - зазначив він.

У Кабінеті міністрів стверджують, що зараз у країні зменшуються кількість активних хворих на коронавірус. Але система охорони здоров'я має бути готовою до боротьби зі штамом Дельта.

Шмигаль додав, що у зв'язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу у європейських країнах зафіксовано зростання захворюваності майже на 10%. Тому потрібно збільшити кількість тестувань. Профільні відомства мають перевірити реальну готовність медустанов, зокрема дитячих закладів охорони здоров'я, до боротьби з коронавірусом.

Нині центри масової вакцинації від Covid-19 працюють у кожній області України. За словами Шмигаля, їхню кількість потрібно збільшувати та нарощувати темпи вакцинації.

МОЗ та Міністерство розвитку громад та територій України скоординує роботу з місцевою владою та надасть пропозиції, як організувати більш активну вакцинацію громадян.

Станом на 4 липня в Україні від коронавірусу вакцинували 24 363 людини. Одну дозу отримали 15 260 людей, повністю імунізовані - 9 103 людини. За матеріалами ICTV Факти