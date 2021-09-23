Четверта COVID-хвиля в Україні спаде наприкінці року - вчені

Вчені прогнозують, що згасання четвертої хвилі COVID-19 в Україні очікується в кінці 2021 року. Зараз ця хвиля знаходиться на стадії зростання.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані дослідження вчених КПІ та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського.

Науковці спрогнозували динаміку розвитку нової, четвертої хвилі COVID-19 в Україні на 200 днів вперед. Прогнозування показало, що ця хвиля знаходиться на стадії зростання, вона може бути швидкою, але коротшою за попередні. Її пік передбачається на рівні 15 -18 тис. випадків захворюваності на добу. Згасання четвертої хвилі очікується в кінці 2021 року.

Під час аналізу великих даних вчені виявили циклічний характер перебігу чотирьох хвиль пандемічного процесу COVID-19 на часовому відрізку: січень 2020 - вересень 2021 року.

"Отримані результати вказують на значно нижчий рівень кількості нових захворювань і смертності протягом поточної четвертої хвилі пандемічного процесу, в порівнянні з другою і третьою хвилями, в країнах, що характеризуються високим відсотком вакцинованого населення", - йдеться в повідомленні.

За добу 22 вересня в Україні зафіксовано 7 866 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 667, медпрацівників - 175).