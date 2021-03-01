Чому не вакцинуються медики: у Раді хочуть заслухати Степанова

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 5 березня, нардепи хочуть заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо ситуації з пандемією в країні та щодо кампанії з вакцинації від COVID-19. Про це під час засідання Погоджувальної ради у понеділок, 1 березня, заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

"У нас почалась вакцинація на цьому тижні, є різні суперечливі інформації. Та сама омріяна вакцина тепер змушена знищуватись, тому що її не встигають до людей застосовувати. Це психологічно важливе питання - нам важливо зрозуміти, як налаштовані процеси, чому відмовляються медики вакцинуватись. І це все - невеликий елемент великої картини з епідемією, яка знову, не такими темпами, як раніше, але збільшується. Треба розуміти готовність уряду і МОЗ до цих процесів. Тому запрошуємо на годину запитань до уряду міністра Степанова", - сказав Корнієнко.

З нардепом погодилась заступниця голови ВР Олена Кондратюк.

"Я прошу і вимагаю негайного звіту міністра охорони здоров'я Максима Степанова на годині запитань до уряду, де він має чітко пояснити людям, якоі якості вакцину він привіз, скільки вона коштує, чи закуповувалась вона напряму або через посередників. Міністр повинен озвучити нарешті, яка доведена ефективність у відсотках, щоб зняти всі ці питання", - підкреслила вона.

Таким чином, за повідомленням пресслужби ВР, у п'ятницю, 5 березня, під час години запитань до уряду Рада заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова про актуальний стан епідемії та вакцинації від COVID-19 в Україні.

За епідблагополуччя населення та протиепідемічні заходи в Україні відповідає головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Його звинувачують у провалі інформаційної кампанії та низьку поінформованість людей про вакцини. Втім, сам він так не вважає.

"Я думаю, що ми забезпечимо проведення вакцинації проти COVID-19 з високими показниками охоплення", - сказав Ляшко на одному з брифінгів.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вантажний літак рейсом TK6289 Стамбул - Київ авіакомпанії Turkish Cargo сів в аеропорту в Україні об 11:07. Однак, вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/AstraZeneca.

Від початку кампанії, станом на 28 лютого, від коронавірусу в Україні було щеплено 3141 особу. За матеріалами УНН.