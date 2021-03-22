Цього тижня Україна переходить на літній час

У ніч на неділю 28 березня о 3:00 стрілки годинника переведуть на годину вперед і тоді Україна перейде на літній час.

Зазначимо, що згідно із відповідною постановою Кабінету міністрів, перехід на літній час в Україні уже понад 20 років відбувається в останню неділю березня.

Тож у цьому році дата припадає на 28-ме березня. Перевести стрілки на одну годину вперед мають в ніч з 27-го на 28-ме березня о 03:00.

Слід нагадати що, раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким передбачалося скасування переходу на літній час.

Якщо закон набере чинності до останньої неділі березня, то Україна залишиться на "зимовому" часі. За основу Рада прийняла його на початку березня.

Втім, минулого тижня під час позачергового засідання Верховна Рада відправила на доопрацювання до другого читання законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки. За матеріалами Karpat.in.ua