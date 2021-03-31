Covax: Україна отримає додатковий мільйон вакцини Pfizer

Covax підтвердили українському уряду, що Україна отримає майже мільйон додаткових доз антикоронавірусних щеплень Pfizer/BioNTech

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Мокрик по живому" на Hromadske.

"Сьогодні ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи Covax про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня", - зазначив Ляшко.

За його словами, крім того, вже в найближчі тижні в межах Covax Україна повинна отримати 117 тис. доз Pfizer.