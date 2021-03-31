COVID-19: в Україні - 11 226 нових випадків

В Україні за минулу добу, 30 березня, зареєстрували 11 226 нових випадків COVID-19. Померли 407 осіб, одужали 6 405.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"11 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 335 медпрацівників", - зазначив він.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 5 558 осіб; летальних випадків – 407; одужало – 6 405 осіб;

здійснено тестувань за добу – 139 224 (зокрема методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 674 168 осіб; одужало – 1 313 481 особа; летальних випадків – 32 825;

проведено ПЛР-тестувань – 8 120 102.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

Також Степанов повідомив, що 30 березня 18 668 людей щеплено проти COVID-19. 231 566 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.