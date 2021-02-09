COVID-19: в Україні - 2656 нових випадків

В Україні за минулу добу, 8 лютого, зафіксували 2656 нових випадків COVID- 19, летальних випадків - 127.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2656 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 157 дітей та 229 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 249 646 осіб; одужало - 1 084 608 осіб; летальних випадків - 23 771; проведено ПЛР-тестувань - 6 419 781.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.