COVID-19: в Україні 4 286 нових випадків

Станом на 17 лютого 2021 року в Україні виявлено 4 286 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Зокрема, захворіли 304 дитини та 329 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано - 2 330 осіб; виписано з лікарень - 2 233 особи; летальних випадків - 147; одужало - 5 927 осіб; здійснено тестувань за добу - 64 842 (зокрема методом ПЛР - 25 782, методом ІФА - 16 647); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 22 413.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 280 904 особи; одужало - 1 128 895 осіб; летальних випадків - 24 689; проведено ПЛР-тестувань - 6 596 588.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), м. Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.