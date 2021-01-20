COVID-19: в Україні 4 383 нових випадків коронавірусу

За минулу добу в Україні зафіксували 4 383 нових випадки коронавірусу, при цьому 2011 осіб були госпіталізовані.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Серед захворілих 161 дитина і 239 медпрацівників. Найбільше нових випадків виявили в Києві (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та в Одеській (223) областях.

Всього за добу було проведено 45 790 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 26 792, методом ІФА - 18 998.

Від початку пандемії заразилися вже 1 мільйон 172 тисяч 38 осіб, одужало - 900 749 (+14 501), померло - 21 258 (+212). Активними хворими залишаються 271 289 пацієнтів.

Протягом останньої доби найбільше нових випадків зареєстрували в Києві (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.