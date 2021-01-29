COVID-19: в Україні 5 181 новий випадок хвороби

Станом на 29 січня лабораторно підтверджено 1 211 593 випадки COVID-19.

Як у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, 5 181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361) та в Івано-Франківській (356) області.

Станом на 29 січня 2021 року госпіталізовано 1 916 осіб та сталося 128 летальних випадків.

Одужало 11 310 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 211 593 особи. Внаслідок зараження сталося 22 479 летальних випадків. Одужало - 1 003 341 особа;