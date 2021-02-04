COVID-19: в Україні 5082 нових випадків

5082 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 лютого 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Зокрема, захворіли 258 дітей та 220 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано - 1 893 особи; летальних випадків - 140; одужало - 9 933 особи;

здійснено тестувань за добу - 42 112 (зокрема методом ПЛР - 25 076, методом ІФА - 17 036).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 232 246 осіб; одужало - 1 055 406 осіб; летальних випадків - 23 229;

Найбільша кількість випадків коронавірусу зафіксована в Одеській, Харківській, Львівській, та Київській областях, а також у місті Києві.