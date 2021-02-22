COVID-19 в Україні: підтверджено 3 206 нових випадків зараження, одужало - 1 353 осіб

За минулу добу в Україні зафіксовано 3 206 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 станом на 22 лютого (з них дітей - 216, медпрацівників - 78).

Як повідомляє сайт 032.ua з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України, за останню добу: госпіталізовано - 1 443 осіб; летальних випадків - 53; виписано з лікарень - 640 осіб одужало - 1 353 осіб; здійснено тестувань за добу - 20 183 (в т.ч. методом ПЛР - 13 513, методом ІФА - 2 465).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 307 662 осіб; одужало - 1 147 426 особи; летальних випадків - 25 156; проведено ПЛР-тестувань - 6 714 484.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.