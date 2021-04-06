COVID-19: в Україні за добу виявили 13 276 нових випадків

13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 06 квітня 2021 року.

Зокрема, захворіли 508 дітей та 338 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 6 квітня.

Добовий показник захворюваності тримається на високому рівні.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 2 545 осіб; летальних випадків - 430; одужало - 10 240 осіб;

Кількість летальних випадків за добу наблизилася до рекорду, він був зафіксований 2 квітня, тоді померло 433 пацієнти з коронавірусом.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 769 164 особи; одужало - 1 362 379 осіб; летальних випадків - 35 017; проведено ПЛР-тестувань - 8 397 586.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), м. Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.