COVID-19: за добу в Україні - 4 095 нових випадків

4 095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 999 осіб; летальних випадків - 285; одужало - 17 751 особа; здійснено тестувань за добу - 61 110 (зокрема методом ПЛР - 30 693, методом ІФА - 13 378, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 17 039).

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 160 095 осіб; одужало - 1 882 344 особи; летальних випадків - 48 469; проведено ПЛР-тестувань - 9 882 447.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.

17 232 людини щеплено проти COVID-19 за добу 17 травня 2021 року в Україні.

948 332 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 948 330 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 27 454 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).