COVID: минулої доби в Україні виявили 1 263 нові випадки хвороби

Станом на 13 серпня в країні виявили 1 263 нові випадкиCOVID-19.

Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу 613 осіб госпіталізували, 1 007 осіб одужало, 44 - померли від ускладнень.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 2 263 864 особи, одужало - 2 195 798 осіб, летальних випадків - 53 217.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.

За матеріалами МОЗ