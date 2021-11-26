COVID-сертифікат у "Дії" можна завантажити у форматі PDF

У додатку "Дія" з'явилася нова функція. Тепер у застосунку можна завантажити сертифікат про вакцинацію (довідку про одужання або негативний тест) у форматі PDF на свій смартфон.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше завантажити COVID-сертифікат можна було тільки через портал.

Як це працює? Щоб завантажити свій документ, потрібно у додатку натиснути на три крапки внизу сертифіката й натиснути "Завантажити".

За словами Федорова, запровадити таку функцію в застосунку вирішили після спілкування з користувачами. Він каже, що люди все одно додатково завантажували документ через портал або робили скріншоти QR-коду.

У "Дії" вже можна отримати міжнародний, внутрішній "жовтий" і "зелений" сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу, а також сертифікат про одужання та документ на підставі негативного ПЛР-тесту. За матеріалами Finance.UA