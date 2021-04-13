CoviShield, CoronaVac, Pfizer: хто яку вакцину отримає в Україні

В Україні сьогодні почнеться процес вакцинації проти коронавірусу препаратом CoronaVac, а до кінця тижня поставлять в країну вакцину Pfizer. Таким чином вакцинація буде проводитися трьома препаратами - зараз в Україні йде щеплення CoviShield.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, CoronaVac буде застосовуватися для проведення щеплень наступним категоріям населення: маломобільним групам населення, а також людям, що доглядають за ними; працівникам освіти, які будуть брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванню; олімпійцям і паралімпійцям; працівникам поліції, Збройних сил та працівники критичної інфраструктури

Вакцини від коронавірусу компанії Pfizer отримають: громадяни, які перебувають в інтернатах, літні люди і всі співробітники цих будинків.

Що стосується препарату CoviShield, то тут пріоритетними групами є: медпрацівники, які борються з коронавірусом; військовослужбовці, які беруть участь в Операції об'єднаних сил; працівники соціальної сфери; люди, що проживають в установах по наданню тривалого догляду та підтримки, і працівники таких закладів; похилого віку (60 років і старше); працівники ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, ЗСУ, МВС; вчителі та інші працівники сфери освіти; люди, які перебувають у місцях обмеження волі та/або слідчих ізоляторах, а також працівники цих установ; інші категорії населення і професійні групи, які входять до категорії ризику зараження COVID-19. За матеріалами РБК - Україна.