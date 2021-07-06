Cпівак Melovin звинуватив М1 у цензурі після того, як канал не показав його камінг-аут

Замість камінг-ауту співака М1 показав інтерв'ю з Михайлом Поплавським.

Український співак Костянтин Бочаров, відомий під псевдонімом Melovin, 5 липня зі сцени фестивалю Atlas Weekend зробив камінг-аут, повідомивши про свою бісексуальність. Однак цей фрагмент не показали в ефірі телеканалу М1, який вів трансляцію фестивалю.

Костянтин Бочаров звинуватив телеканал у цензурі. "Мій офіційний камінг- аут, який відбувся зі сцени, було вирізано з прямого ефіру М1. Моє відео і досі не завантажують на YouTube. І все через те, що я показав свою сутність. Для мене немає значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу..., - сказав він.

Після виступи Melovin поцілував дівчину та хлопця, з якими виступав. Пізніше він розгорнув прапор ЛГБТ. Замість цього М1 показав інтерв'ю з Михайлом Поплавським.

На ютуб-каналі "M1 Music" виклали виступ Melovin, однак без фрагмента з поцілунками.

"Детектор медіа" звернувся до М1 за коментарем.

Костянтин Бочаров, відомий як Melovin, переміг у шостому сезоні проєкту "Х- фактор" на СТБ, пізніше він переміг під час фіналу національного відбору на 63-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2018". Він поїхав до Португалії, яка приймала конкурс того року, з піснею Under The Ladder ("Під сходами"). Melovin посів 17 місце, а перемогу тоді здобула представниця Ізраїлю Netta.

За матеріалами "Детектор медіа".