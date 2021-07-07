Данія передасть Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Уряд Данії ухвалив рішення передати Україні 500 тисяч доз вакцини від COVID- 19.

Голова МЗС Дмитро Кулеба подякував владі скандинавської країни, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба подякував (міністра закордонних справ Данії Йеппе Кофодза - ред.) за рішення уряду Данії передати нашій державі 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19, - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі міністри також обговорили підтримку антикорупційної реформи в Україні, зміцнення обороноздатності країни, модернізацію енергетичного сектору і впровадження відновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, в Україні відкрили близько 200 центрів масової вакцинації проти коронавірусу. За матеріалами Слово і Діло.