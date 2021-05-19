День Києва на карантині - як святкуватиме столиця

Формат проведення заходів до Дня Києва адаптували відповідно до чинних карантинних вимог.

Як передає Укрінформ, про це розповіла директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова, повідомляє Офіційний портал Києва.

"У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в місті та карантинними обмеженнями міська влада переглянула традиційну концепцію святкування Дня Києва. Формат проведення загальноміських масових заходів, яких цього року буде значно менше, адаптували відповідно до чинних карантинних вимог", - зазначила вона.

За словами чиновниці, святкова програма розпочнеться 26 травня музичною екскурсією від Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького локаціями найбільш "київської" з міських вулиць - Андріївським узвозом. Стартуватиме екскурсія від пам'ятника улюбленим персонажам Проні Прокопівні та Свириду Голохвастову.

"Основними локаціями центральних святкових подій стануть Арка дружби народів та Співоче поле. Складаючи програму, ми намагалися охопити різні цільові аудиторії та передбачити для киян найрізноманітніші заходи", - зазначила Барінова.

Відповідно до програми, 29 травня на киян чекає урочисте відкриття 50-ого ювілейного Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість", який знову відбуватиметься в оупен-ейр форматі протягом тижня та включатиме до 200 кінокартин. А 29-30 травня на Співочому полі відбудеться комерційний захід Kyiv fan fest.

Окрім фестивальної частини, в місті заплановано й низку традиційних спортивних подій, турнірів та змагань із різноманітних видів спорту. Як завжди, святкування Дня Києва розпочнеться з наймасштабнішого щорічного спортивного благодійного проєкту в Україні "Пробіг під каштанами". Цього року пробіг відбудеться в чотири старти.

За словами Барінової, цьогоріч уперше, через ризики, пов'язані з розповсюдженням коронавірусу, на старт не вийде "Команда здійсненої мрії" - команда діток, які отримали в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України другий шанс на життя.

Також 29-31 травня на центральних вулицях Києва плануються Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування "Кубок столиці", Відкритий міський турнір із кікбоксингу на естраді Хрещатого парку біля Арки дружби народів, а також уже традиційна вітрильна регата на Київському річковому вокзалі біля причалу No 6 (біля Церкви Святого Миколая).

У рамках святкування Дня Києва Департамент культури продовжить реалізацію проєкту "Митці столиці - киянам" за участю муніципальних творчих колективів, які гратимуть у ці дні у парках і скверах міста.

Барінова повідомила, що муніципальні музеї Києва також підготували цікаву програму для відвідувачів. З 26 до 28 травня у Музеї історії міста Києва триватиме міжмузейний виставковий проєкт "Велика сімка", а 29-30 травня тут презентують нову тематичну екскурсію "Міфи й фейки про Київ". З 29 травня до 6 червня в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" експонуватиметься виставка "Старий Київ у поштівках", а 28 травня в музеї відбудеться хоровий фестиваль-конкурс "Як тебе не любити, Києве мій", організований спільно з Київським будинком вчителя для столичних освітян.

Окрім того, Департамент освіти й науки підготував велику і різноманітну програму оффлайн та онлайн заходів для учнівської молоді міста.

Директорка Департаменту культури повідомила, що в День міста у всіх десяти районах Києва також відбудуться цикли заходів у різних форматах.

День Києва відзначають в останню неділю травня.

30 травня з 07:00 до 15:00 у столиці відбудеться 28-й щорічний благодійний спортивний "Пробіг під каштанами". За матеріалами Укрінформ