День Святої Трійці: традиції святкування
У неділю, 20 червня, християни східного обряду відзначають День Святої Трійці. У свята немає чітко встановленої дати, його щорічно відзначають на 50-й день після Великодня, тому його також називають П'ятдесятниця.
Традиції святкування Трійці
У цей день заведено ходити на службу до церкви. У храмі освячують трави і букети польових квітів, які потім кладуть біля ікон.
Трійцю також називають Зеленим святом, оскільки в цей день заведено прикрашати дім гілочками берези і квітами. Вважається, що це дозволяє захистити дім від злих духів.
Вважалося також, що в цей день слід походити босоніж по траві. Крім того, в Трійцю заготовляли трави, вважалося, що їхня цілюща сила в свято посилюється.
На свято також печуть коровай або солодкий пиріг.
Вважалося, що якщо наречений приходить свататися на Трійцю, а вінчання проходило на Покрову, тобто, 14 жовтня, то молодята будуть щасливі в шлюбі.
У цей день не потрібно дотримуватися посту, святкову вечерю слід провести в колі сім'ї.
Що категорично не можна робити на Трійцю
Не можна займатися прибиранням будинку і працювати - це вважається великим гріхом
Не можна стригтися і займатися косметичними процедурами
Не можна плести, в'язати та вишивати
Категорично не можна займатися роботою на землі (копати, висаджувати рослини, косити траву, обрізати або рубати дерева) – вважається, що потривожити землю в день її іменин принесе біду і негаразди
Не можна купатися в річках і озерах - за стародавніми повір'ями, в цей день у водоймах вирує нечиста сила, яка може забрати людину на дно
На Трійцю не святкують весілля - це погана прикмета. Але на Троїцькі гуляння можна свататися.
Не можна гуляти поодинці в лісі або полях – нечисті сили можуть заплутати дорогу подорожньому.
У святковий день не можна проявляти негатив, лаятися і лихословити. Не можна сваритися, висловлювати претензії, провокувати конфлікти.
Не можна заздрити та ображатися. За матеріалами ZN.ua, РБК-Україна.