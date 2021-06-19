День Святої Трійці: традиції святкування

У неділю, 20 червня, християни східного обряду відзначають День Святої Трійці. У свята немає чітко встановленої дати, його щорічно відзначають на 50-й день після Великодня, тому його також називають П'ятдесятниця.

Традиції святкування Трійці

У цей день заведено ходити на службу до церкви. У храмі освячують трави і букети польових квітів, які потім кладуть біля ікон.

Трійцю також називають Зеленим святом, оскільки в цей день заведено прикрашати дім гілочками берези і квітами. Вважається, що це дозволяє захистити дім від злих духів.

Вважалося також, що в цей день слід походити босоніж по траві. Крім того, в Трійцю заготовляли трави, вважалося, що їхня цілюща сила в свято посилюється.

На свято також печуть коровай або солодкий пиріг.

Вважалося, що якщо наречений приходить свататися на Трійцю, а вінчання проходило на Покрову, тобто, 14 жовтня, то молодята будуть щасливі в шлюбі.

У цей день не потрібно дотримуватися посту, святкову вечерю слід провести в колі сім'ї.

Що категорично не можна робити на Трійцю

Не можна займатися прибиранням будинку і працювати - це вважається великим гріхом

Не можна стригтися і займатися косметичними процедурами

Не можна плести, в'язати та вишивати

Категорично не можна займатися роботою на землі (копати, висаджувати рослини, косити траву, обрізати або рубати дерева) – вважається, що потривожити землю в день її іменин принесе біду і негаразди

Не можна купатися в річках і озерах - за стародавніми повір'ями, в цей день у водоймах вирує нечиста сила, яка може забрати людину на дно

На Трійцю не святкують весілля - це погана прикмета. Але на Троїцькі гуляння можна свататися.

Не можна гуляти поодинці в лісі або полях – нечисті сили можуть заплутати дорогу подорожньому.

У святковий день не можна проявляти негатив, лаятися і лихословити. Не можна сваритися, висловлювати претензії, провокувати конфлікти.

Не можна заздрити та ображатися. За матеріалами ZN.ua, РБК-Україна.