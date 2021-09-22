Денісова: на "виборах" до Держдуми голосували близько 230 тисяч українців у РФ

Участь у так званих виборах до Держдуми РФ взяли приблизно 230 тисяч українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях - їх примусово паспортизували і вивезли для голосування на територію РФ.

Про це у Телеграмі поінформувала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Участь у так званих виборах до Держдуми РФ взяли 230 тисяч громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Їх було примусово паспортизовано і вивезено для голосування на територію Росії. Ще 150 тисяч працівників бюджетної сфери та студентів, за обов'язкової реєстрації на порталі "Держпослуги", голосували у 255 "інфоцентрах" на Донеччині та у 141 - на Луганщині", - написала український омбудсман.

За її інформацією, на території тимчасово окупованого Криму незаконно працювало більше тисячі виборчих дільниць.

"Окупант насильно примушував бюджетників йти голосувати та звітувати про "зроблений вибір". Зокрема, у Феодосії освітяни повинні були сфотографуватися у кабінці для голосування і надіслати фото в одну із соціальних мереж, в іншій кримській школі потрібно було фотографуватися біля урни з бюлетенями "з правильним вибором", - уточнила Уповноважений ВРУ з прав людини.

Денісова зазначила, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України є грубим порушенням загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, насамперед - щодо поваги до суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, закріплених у Статуті ООН, Заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінський заключний акт), Статуті Ради Європи, Меморандумі про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештському меморандумі).

Вона висловила сподівання, що правоохоронні органи вживатимуть заходів щодо встановлення усіх учасників протиправних дій з організації та проведення виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей з метою притягнення їх до відповідальності.

"Підтримую рішення Верховної Ради України щодо визнання незаконними виборів до російської Держдуми. Закликаю міжнародну спільноту наслідувати український парламент - не визнавати вибори до Державної думи РФ як такі, що порушують норми міжнародного права", - написала Денісова.

Як повідомлялося, 17-19 вересня в Росії відбулися вибори до Державної думи. За численними свідченнями, голосування й підрахунок голосів проходили з масштабними фальсифікаціями.

Євросоюз, США й інші країни засудили масові порушення. Вони також заявили про часткове невизнання результатів виборів, зокрема через участь у голосуванні населення окупованих Росією Криму та частини Донецької і Луганської областей.

22 вересня Верховна Рада України визнала вибори депутатів до Держдуми РФ незаконними. За матеріалами "День".