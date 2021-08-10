Держстат розрахував портрет середньостатистичного українця

Державна служба статистики назвала середню вагу та зріст українських чоловіків і жінок.

Згідно з оприлюдненими на сайті Держстату даними, середні зріст і вага повнолітніх українців становлять 169 сантиметрів і 75 кілограмів.

Середні зріст і вага українських чоловіків та жінок за рік не змінилися і становлять 175 сантиметрів і 80 кілограмів (чоловіки) і 164 сантиметри та 71 кілограм (жінки).

Знижену масу тіла мають 1,2% українців, нормальну масу тіла - 42,4%, надлишкову масу тіла - 39,9%, ожиріння - 16,0%, крайнє ожиріння - 0,5%.

Держстат також наводить інші соціально-демографічні характеристики домогосподарств, серед яких рівень освіти.

За даними обстеження, частка населення у віці 25 років і старше, що має рівень освіти не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (базова вища), становить 29,7%.

Середня тривалість навчання осіб у віці 25 років і старше становить 12,4 року. За матеріалами LB.ua