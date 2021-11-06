"Дія" не працюватиме в ніч на 7 листопада

У ніч на 7 листопада замовлення послуг і документів у застосунку й на порталі "Дія" буде недоступне, оскільки "Дія" переїжджає до нового дата центру для підвищення якості роботи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Фейсбуці.

"Дія працюватиме ще стабільніше. Дія переїздить до нового дата центру для розширення потужностей... У зв'язку з цим переїздом у ніч з суботи на неділю 7 листопада з 00:00 до 07:00 замовлення послуг та документів у Дії буде недоступне", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри просять українців завчасно подбати, щоб COVID-сертифікат був завантажений в електронному або паперовому вигляді.

Як згенерувати COVID-сертифікат з порталу Дія та завантажити його у форматі PDF на телефон - у відеоінструкції. Також можна додати цифровий документ у застосунок YourWallet. Якщо у застосунку вже є COVID-сертифікат, його можна показати під час перевірки вночі 7 листопада, але не виходячи в цей час з Дії.

У Мінцифри запевнили, що усі послуги в застосунку та на порталі Дія після 7 листопада витримуватимуть ще більше навантаження, "літатимуть" ще швидше, якісніше, цілодобово.

З 7-ї ранку 7 листопада застосунок та портал працюватимуть у звичному режимі.

Як повідомлялося, станом на 5 листопада, у додатку "Дія" COVID-сертифікати згенерували вже 7 мільйонів громадян України.