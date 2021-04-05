Для Києва зробили 500 тис. спецперепусток на транспорт і більше друкувати не будуть - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що для столиці зробили 500 тис. спецперепусток на транспорт і більше друкувати їх не будуть.

Кличко підкреслив, що основна мета обмежень - зменшити скупчення людей.

"За нашими підрахунками, в Києві приблизно 400 тис. осіб залучені в життєдіяльності міста. Це і теплопостачання, електропостачання, водопостачання, ключові підприємства. Ми надрукували 440 тис. спецперепусток, роздали. Нам надійшли ще додаткові заявки, які ми розглядаємо. Ми надрукували ще 60 тис. пропусків, але більше не друкуватимемо", - зазначив мер.

У Києві з 20 березня місцева влада ввела посилений карантин. Не працюють ТРЦ та установи культури, кафе і бари можуть працювати тільки навинос, а школи перейшли на дистанційне навчання.

З 5 квітня в Києві почали діяти жорсткіші карантинні обмеження. У столиці закривають усі школи і дитячі садки. Весь громадський транспорт працює за спеціальними перепустками суто для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури (бізнесмен Олексій Давиденко писав, що з їх отриманням були проблеми). Заклади громадського харчування - тільки навинос і в режимі доставки, продуктові ярмарки закрили з 1 квітня. Обмеження триватимуть щонайменше до 16 квітня.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник сьогодні заявляв, що у столиці надрукували 500 тис.

спецперепусток, але через великий попит додатково виготовили ще 100 тис.

Користувачі соцмереж пишуть, що через підвищений попит вартість поїздок на таксі Києвом зросла більше ніж утричі.

Від початку епідемії в Києві підтвердили 167 тис. випадків COVID-19, зараз усе ще хворіє 56,5 тис. осіб. Зайнято у столиці 80,8% ліжок для пацієнтів із коронавірусом.