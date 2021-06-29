Дніпро опинилося на межі екологічної катастрофи: у воді гербіцид та важкі метали

У поверхневих водах Дніпра виявили 161 забруднювач, серед яких гербіцид атразин та метали кадмій і нікель. Річка опинилася на межі екологічної катастрофи, що загрожує здоров'ю українців.

Про це повідомила Рахункова палата.

"Показники якості води в річці погіршуються. Останні проведені дослідження виявили значні перевищення вмісту синтетичних речовин: сільськогосподарських отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів та речовин, які використовується у парфумерії: синтетичного мускусу, важких металів: цинку та міді, а також ртуті" - заявили в палаті.

Також звертається увага на цвітіння води у Дніпрі, що є однією з основних причин масового мору риби. Ситуацію погіршує обміління річки, яке посилюється через відсутність днопоглиблювальних робіт.

"Таким чином, екологічний стан басейну Дніпра фактично катастрофічний", - наголосили у відомстві.

Як наголосили в Рахунковій палаті, на екологічне оздоровлення Дніпра за чотири роки спрямували всього 4,2 млн гривень, однак, якщо екологічна ситуація в басейні річки не поліпшиться, то витрати будуть у понад 2000 разів більші. За матеріалами РБК-Україна.