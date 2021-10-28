До кінця року Україна отримає майже 19 мільйонів COVID-вакцин - Шмигаль

До кінця року Україна отримає майже 19 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього тижня ми вийшли приблизно на 250 тис. щеплень на добу, в пунктах вакцинації знаходиться 9 млн доз вакцин, ще майже 19 млн ми отримаємо до кінця цього року. Наша мета залишається незмінною - вакцинація більша частина дорослого населення до кінця року", - сказав прем'єр-міністр.

Зараз, за його словами, принаймні однією дозою проти коронавірусної хвороби вакциновано понад 30% дорослого населення, але в різних регіонах ситуація охоплення щепленням проти COVID-19 різна.

"Хочу підкреслити, що тут є відповідальність місцевих керівників, які обов'язково мають виходити і так само переконувати свою громаду вакцинуватися", - наголосив прем'єр.

Так, за його даними, наприклад, в Хмельницькій області, 99% госпіталізованих до лікарень - невакциновані. Загалом по Україні в лікарнях 95% пацієнтів з ковідом невакциновані.

Прем'єр-міністр нагадав, що з 30 жовтня більшість регіонів України перебуватиме в червоній зоні епіднебезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 27 жовтня, виявили 26 071 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.